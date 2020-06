Bce, prolungato fino a giugno 2021 il Qe pandemico: altri 600 miliardi | Lagarde: "Nel II trimestre crollo senza precedenti"

La Banca centrale europea ha deciso di estendere il suo Qe pandemico (il Programma di acquisti legato all'emergenza coronavirus), in scadenza a fine anno, fino a giugno 2021. La notizia è stata data al termine della riunione del board di politica monetaria, in cui si è deciso di lasciare fermo il costo del denaro a zero. Francoforte ha dunque aumentato il piano di acquisti per 600 miliardi di euro, portando la cifra totale a quota 1.350.