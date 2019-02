Bankitalia e Consob, l'Ue: "Importante preservarne l'indipendenza" | E sulla Manovra: "Ha già fatto danni"

"Serve una politica fiscale responsabile" - Secondo il commissario europeo, nonostante le ultime correzioni alla Manovra dopo l'accordo con la Commissione Ue, "i danni nell'economia erano già stati fatti e ora è importante che il governo porti avanti una politica fiscale responsabile per permettere un rimbalzo dell'economia". Parlando delle previsioni di crescita dell'Italia, per cui Bruxelles stima un aumento del Pil dello 0,2% nel 2019, Dombrovskis ha sottolineato: "Per quanto riguarda la crescita economica in Italia, abbiamo sottolineato che la traiettoria fiscale scelta dal governo non sta aiutando in termini di fiducia e di stabilità finanziaria, aumentando i tassi di interesse, abbassando gli indici di fiducia e portando a una crescita più lenta".



Salvini: "Mi affido a Conte e Tria" - "Le nomine non mi appassionano, non personalizzo, non entro nel merito di chi è più bravo: ci sono il premier e il ministro dell'Economia, mi affido alla loro competenza e alle loro scelte", ha commentato Matteo Salvini. "E' chiaro che qualcosa va cambiato, non necessariamente qualcuno, ma almeno qualcosa. Condivido chi rivendica l'indipendenza di Bankitalia: deve essere indipendente, ma indipendenza non può far rima con irresponsabilità", ha aggiunto il vicepremier.



Intanto il presidente del Consiglio ha fatto sapere che il governo "sta approfondendo la questione" della conferma del vicedirettore generale della Banca d'Italia Luigi Federico Signorini, stoppata da Luigi Di Maio in Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda le riserve auree dell'istituto, il valore a gennaio ammontava a 90,8 miliardi di euro, in rialzo dagli 88,4 miliardi del mese precedente.