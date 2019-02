Tria: "L'indipendenza di Bankitalia va difesa"

Tria è intervenuto dopo che il governo gialloverde ha alzato il tiro della sua "guerra" ai tecnici e punta dritto contro l'intero sistema di vigilanza italiano.



Le "scorie" del Cdm che, giovedì, ha visto sul tavolo lo scontro tra Luigi Di Maio e il duo Giancarlo Giorgetti-Giovanni Tria sulla conferma di Luigi Federico Signorini, non arrivano in Veneto dove Di Maio e Matteo Salvini, all'assemblea degli ex soci di Popolare Vicenza, si sono presentati uno a fianco all'altro. Ed è l'intero organismo di Via Nazionale a finire nel mirino dei due vicepremier. Con un bersaglio importante sullo sfondo: la poltrona di direttore generale di Bankitalia, occupata fino a maggio da Salvatore Rossi.



E' lì, infatti, che la mano dell'esecutivo vuole arrivare. Per un duplice motivo: il direttore generale, dopo il governatore, ricopre il ruolo più influente in Bankitalia. Con un'appendice: la presidenza dell'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. Non c'è, al momento, un nome caldeggiato dal governo per la successione a Rossi. Ma da qui ad maggio lo si troverà, con o senza ulteriori tensioni tra M5s e Lega. Tensioni che, sulla strategia generale, tra Di Maio e Salvini non emergono benché una parte della Lega abbia frenato, nelle scorse ore, il blitz 5Stelle.