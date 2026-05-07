Parlando poi del Siu, il piano strategico europeo Saving and investments union pensato per risvegliare oltre 2mila miliardi di euro di risparmi dormienti muovendoli verso l'economia reale, Patuelli ha aggiunto: "Se ci sono delle obiezioni sul provvedimento si dicano, ma deve andare in aula per essere approvato, non possiamo aspettare uno o due anni. Gli investimenti devono essere incoraggiati". Soprattutto perché la situazione a livello di tassi di interesse è al momento più favorevole rispetto alle altre banche centrali: "Attualmente i tassi della Bce sono molto più bassi di quelli delle altre principali banche, cioè della Gran Bretagna e degli Stati Uniti. Il problema è che i tassi di mercato erano sostanzialmente fermi fino al 28 febbraio, dal primo marzo si sono mossi di alcuni decimali", ha poi aggiunto.