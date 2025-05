i dati acea Ad aprile mercato dell'auto in ripresa in Ue, ibride le preferite | Dimezzate le vendite di Tesla in Europa: -52,6%

Nel quarto mese del 2025, Acea segnala una crescita dell'1,4% su base annua. La quota delle vetture elettriche a batteria si è attestata al 15,3%, ancora lontana dal livello previsto