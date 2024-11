Artigiano in Fiera, passione e tradizione casearia con Cra Formaggi

Con quali prodotti sarete presenti ad Artigiano in Fiera?

"Offriamo un’ampia selezione di formaggi artigianali, dai classici freschi e stagionati, come il tipico Salva Cremasco a proposte più ricercate, come i formaggi affinati con spezie ed erbe aromatiche o gli Ah Però Cheese. Ogni prodotto nasce da una cura per i dettagli e da una lavorazione che esalta la qualità del latte e il legame con il territorio. La partecipazione ad Artigiano in Fiera è per noi un’occasione per condividere questa passione e far conoscere il nostro lavoro a un pubblico internazionale".