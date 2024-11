Passione e "saper fare", le Marche all'Artigiano in Fiera

In particolare, a testimoniare la tradizione artigianale marchigiana sono 40 attori del territorio (di cui 8 nuove imprese) che, grazie al sostegno di ATIM e dell’Assessorato alle Attività produttive di Regione Marche, si presentano per nove giorni alla manifestazione milanese. In mostra al padiglione 3 ci sono le migliori produzioni dei distretti manifatturieri più famosi al mondo: quello del cappello, della pelletteria e della calzatura. Oltre ad alcune novità come oggetti personalizzabili in legno e plexiglass, scarpe vegane e ceramiche botaniche. Senza dimenticare le eccellenze enogastronomiche come il tartufo di Acqualagna e il vino biologico, la pasta artigianale e le olive all’ascolana, il ciauscolo, i formaggi e le birre artigianali. Per il primo anno sono presenti anche panettoni artigianali e cioccolato.