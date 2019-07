Alitalia, Fs sceglie Atlantia come partner: si lavora al nuovo piano industriale

Il consiglio d'amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane ha individuato Atlantia come partner da affiancare a Delta Air Lines e al ministero dell'Economia per l'operazione Alitalia. La società ha fatto sapere che "inizierà a lavorare quanto prima a un piano industriale condiviso". L'annuncio è stato salutato con soddisfazione dal vicepremier Luigi Di Maio: "Abbiamo posto le basi per il rilancio della compagnia".