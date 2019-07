Alitalia, fonti Mise: verso una newco con maggioranza assoluta Mef-Fs

Di Maio e Lotito - Anche il vicepremier, Luigi Di Maio, durante l'incontro con i sindacati a Palazzo Chigi, ha confermato la chiusura del dossier entro il 15 luglio. E a proposito del possibile ingresso nella nuova Alitalia di Claudio Lotito, presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha spiegato: "Lotito ci deve dimostrare la sua solidità finanziaria".



Alitalia "soggetto attrattivo" - Della vicenda Alitalia ha parlato anche il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea dei soci di Confindustria Chieti Pescara. "Auspichiamo che la vicenda si concluda bene, con un piano industriale, che faccia diventare Alitalia, integrata chiaramente a Ferrovie, un grande soggetto attrattivo di turisti dal mondo verso l'Italia e competitivo per inviare le nostre merci nel mondo", ha detto.



La nota dell'Associazione Nazionale Piloti - Infine, in una nota si è espresso anche il presidente e fondatore dell'Associazione Nazionale Piloti, Marco Veneziani. "Non c'è ulteriore tempo da perdere. Il 15 luglio si chiuda la vicenda Alitalia. Se non ci dovesse essere il quarto investitore, parta la newco con il Ministero delle Finanze, FS e Delta", si legge. "Solo allora si potrà pensare a un serio piano industriale e ad una concreta ristrutturazione aziendale e ci sarà la fila per investire nella nostra compagnia di bandiera", conclude la nota.