Alitalia, il ritorno in campo di Lufthansa: meno aerei e 3mila esuberi

Progetto Lufthansa: 43 aerei in meno e 3mila esuberi - Secondo il "Sole 24 Ore", i tedeschi continuano a mantenere saldi i rapporti con la Lega al governo. La settimana scorsa è stato a Roma Joerg Eberhardt, presidente e amministratore delegato della controllata Air Dolomiti. Il progetto rimane quello di ridimensionare la flotta della compagnia a 74 aerei (attualmente sono 117), mentre la cordata alternativa scenderebbe a cento vettori. A Lufthansa inoltre interessa sola la parte "Aviation" e non l'handling e la manutenzione: ci sarebbero 3mila esuberi che potrebbero, considerati appunto i settori handling e manutenzione, anche salire a 5mila.



I timori dei sindacati e l'incognita Lotito - Un piano duro, che potrebbe però ammorbidirsi, secondo le indiscrezioni che circolano, se arrivasse un sostanziale gradimento dal governo. I tedeschi non hanno mai formalizzato un'offerta davanti ai commissari per la società italiana, ma i vertici di Lufthansa, dopo le voci sul piano di Delta e Fs, ritengono che la loro proposta non sia poi così diversa.



Da parte loro, i sindacati non sono entusiasti: a loro parere il progetto di Lufthansa dimezzerebbe la compagnia, ma anche Fs-Delta metterebbero in cantiere 2.000-2.500 esuberi. Ancora molto fumosa la situazione di Lotito dopo la riunione preliminare con Fs: impossibile capire, allo stato attuale, se il presidente laziale abbia possibilità effettive o se tutto finirà in una bolla di sapone.