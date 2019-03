Salvataggio Alitalia, EasyJet ritira l'offerta dopo partnership Fs-Delta

EasyJet abbandona la partita per il salvataggio di Alitalia. Lo annuncia la stessa compagnia britannica sottolineando che la decisione è stata presa "a seguito delle ultime trattative avvenute tra Ferrovie dello Stato Italiane e Delta Air Lines per la creazione di un consorzio". EasyJet aggiunge che continuerà "a investire nelle tre basi di Milano, Napoli e Venezia come abbiamo fatto negli ultimi anni, aggiungendo rotte e capacità".