Alitalia: arrivate 4 offerte a Mediobanca da Toto, Atlantia, Lotito e Avianca

Di Maio: "Fs scelga l'offerta più ambiziosa" - "Si auspica che il Cda di Fs decida quanto prima e che scelga l'offerta più ambiziosa. Alitalia ha bisogno di tornare a giocare in attacco e non in difesa". Lo afferma Luigi Di Maio, commentando le offerte arrivate a Mediobanca per entrare nella newco Alitalia.



Mise: "Ci sono tutti i margini per rilanciare la compagnia" - "Bene le quattro offerte - osservano al Mise -. Ci sono tutti i margini per decidere il consorzio e rilanciare definitivamente la compagnia. Le numerose offerte arrivate dimostrano la bontà dell'operazione di mercato".



Lunedì si chiude - Sabato il Mise aveva confermato che la scadenza ultima e inderogabile per la chiusura del consorzio per Alitalia sarà il 15 luglio, sottolineando "la totale neutralità rispetto ai soggetti che a oggi hanno manifestato interesse nella newco. Non esistono pregiudizi così come non esistono preferenze".



Sciopero il 26 luglio e il 6 settembre - Intanto i sindacati hanno proclamato due giornate di scioperi di piloti e assistenti di volo, il 26 luglio e il 6 settembre.