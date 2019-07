Alitalia, lunedì è la scadenza per la chiusura del consorzio

La scadenza ultima e inderogabile per la chiusura del consorzio per Alitalia sarà il 15 luglio. Lo affermano fonti del ministero dello Sviluppo economico, sottolineando "la totale neutralità rispetto ai soggetti che ad oggi hanno manifestato interesse nella newco. Non esistono pregiudizi così come non esistono preferenze". Intanto i sindacati proclamano due giornate di scioperi di piloti e assistenti di volo, il 26 luglio e il 6 settembre.