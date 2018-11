Alitalia, da commissari e ministero arriva il via libera all'offerta di Fs per l'acquisizione

Via libera all'offerta vincolante presentata da Ferrovie dello Stato per l' acquisizione di Alitalia . Fonti vicine al dossier riferiscono che il gruppo Fs ha ricevuto la comunicazione che la proposta "è stata valutata positivamente dai commissari, sentito il ministero dello Sviluppo economico". L'integrazione della società di trasporto ferroviario con la compagnia aerea dovrebbe realizzarsi nel 2019 .

"Pronti a partire" - Gianfranco Battisti, ad di Ferrovie, ha commentato il passo in avanti verso l'integrazione tra treno e aereo con l'acquisizione di Alitalia ormai sempre più vicina: "Nel momento in cui ci verrà ufficializzato il ruolo saremo noi a gestire la partita delle negoziazioni. Siamo pronti a partire nei tempi giusti" ha detto. A proposito del nuovo piano, Battisti ha spiegato che "evidentemente alcune evoluzioni di mercato rendono necessarie alcune integrazioni e noi contiamo di avere un piano industriale definito a fine gennaio". Il piano prevede i collegamenti da Venezia Roma-Fiumicino e poi verso Malpensa.



Unione Nazionale Consumatori: "Presenteremo esposto all'Antitrust" - "Presentiamo un esposto all'Antitrust perché blocchi l'operazione Fs-Alitalia": lo afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "E' evidente, infatti, che si avrebbe una concentrazione del mercato troppo elevata, con un rischio per la competizione ed un danno possibile per i consumatori" ha detto Dona. "Pensiamo, ad esempio, alla tratta Milano Roma e alla rivalità tra aerei e Frecce Rosse. Il pericolo è che ora possano concordare e coordinare la loro azione, imponendo ai consumatori prezzi più elevati, chiudendo l'accesso alle imprese che competono sullo stesso mercato, o riducendo il servizio. Una potenziale riduzione della concorrenza tra imprese che fino ad oggi hanno, invece, gareggiato, determinando un miglioramento del servizio per gli utenti" ha concluso.