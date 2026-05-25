Addio a Suzuki, il padre dei 7-Eleven in Giappone

È morto all'età di 93 anni Toshifumi Suzuki, figura chiave della distribuzione moderna giapponese e artefice dell'espansione globale dei convenience store 7-Eleven. L'ex presidente e amministratore delegato di Seven & i Holdings si è spento il 18 maggio per insufficienza cardiaca, ha reso noto il gruppo, che in un comunicato ha espresso "profonda gratitudine" per il contributo offerto durante la sua vita professionale.