Suzuki Vitara: evoluzione di un successo intramontabile

Il recente restyling non ha stravolto le linee della Suzuki Vitara che però adesso risulta più moderna e “up to date”. Il frontale propone un paraurti ridisegnato e una griglia più sportiva, mentre i nuovi cerchi in lega donano un tocco di freschezza. La gamma colori include dieci opzioni, suddivise tra tinte monocromatiche e combinazioni bicolore che permettono di differenziarsi piacevolmente nel traffico urbano. Gli interni della nuova Vitara combinano praticità e attenzione all’ambiente. I sedili sono rivestiti in microfibra ed ecopelle, materiali leggeri e a basso impatto ambientale, mentre il bagagliaio offre una flessibilità modulare grazie al piano di carico regolabile. La tecnologia di bordo è stata migliorata: il sistema multimediale ora include uno schermo da 9", compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless, rendendo la connettività semplice e intuitiva, e con il MyDrive (gratuito per i primi 3 anni) è possibile controllare i principali parametri dell’auto attraverso il proprio smartphone. Tra le differenze che spiccano nell’abitacolo c’è l’eliminazione di una delle bocchette dell’aria centrali che ha lasciato il posto al sistema di monitoraggio dell'attenzione conducente per prevenire il colpo di sonno. I sistemi avanzati di assistenza alla guida includono anche il cruise control adattivo e, il sistema di mantenimento della corsia per migliorare la sicurezza attiva e ridurre il rischio di incidenti. Al centro del tunnel della Vitara si trova l’iconico rotore Suzuki, che consente di selezionare diverse modalità di guida e di adattare la trazione integrale alle condizioni del terreno. Il sistema AllGrip Select è uno dei pochi veri sistemi di trazione integrale ancora presenti sul mercato e garantisce prestazioni ottimali su ogni tipo di terreno.