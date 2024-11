Suzuki S-Cross Hybrid: più connessa e sicura

E a proposito di sicurezza, fra gli ADAS disponibili su S-Cross c’è l’“Attento - Frena” di ultimissima generazione che oggi dispone di un radar a onde millimetriche e una telecamera monoculare in grado di rilevare la presenza di ostacoli - veicoli, biciclette e pedoni - in un’ampia area circostante. E poi ancora “Guidadritto”, “Guardalastrada”, “Occhioallimite”… Tutti rigorosamente in italiano per non avere alcun tipo di dubbio e in nome della massima sicurezza!