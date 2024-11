Nuova Suzuki e Vitara: 100% elettrica

Il gruppo motopropulsore BEV è costituito dal sistema eAxle (assale elettrico) che integra il motore e l'inverter, insieme alle batterie al litio ferro-fosfato progettate per garantire sicurezza e affidabilità. Il sistema è stato pensato per consentire un’accelerazione fluida da fermo e più decisa in fase di sorpasso, passando dalle basse alle alte velocità. Mosso da due eAxles, assi elettrici indipendenti, uno all’anteriore e uno al posteriore, la tecnologia “ALLGRIP-e” è un sistema di trazione integrale elettrica che sfrutta tutta l'esperienza di Suzuki nella tecnologia 4wd. Questo sistema è stato studiato per regalare sicurezza nelle diverse dinamiche di guida e una maggiore reattività al volante. Inoltre, include una modalità “Trail” che consente di uscire da terreni difficili applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice al pneumatico opposto (funzione LSD).