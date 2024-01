Suzuki GSX-8R 2024: si veste da sportiva

Si riconosce per l’inedita carenatura, che da una parte celebra la tradizione sportiva di Hamamatsu e dall’altra si distingue per le superfici levigate e le linee tese. Alle spalle di un cupolino che sorregge gli specchietti e in cui trova posto una compatta fanaleria a LED, c’è un ponte di comando dominato da una coppia di semi-manubri in alluminio forgiato e al centro la strumentazione TFT LCD da 5".

I pannelli della carenatura e il serbatoio da 14 litri lasciano intravedere il telaio in tubi d’acciaio e il compatto motore bicilindrico parallelo da 776 cm3 capace di erogare una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min e una potenza di 61 kW (83 CV) a 8.500 giri/min.

Disponibile nelle tre livree Blu Sydney, Nero Dubai e Argento New York, la nuova Suzuki GSX-8R arriva in concessionaria a inizio 2024 con un listino che parte da 9.700 euro.