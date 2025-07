Speciale Motori 2025: Land Rover Defender Octa, Fiat Topolino Vilebrequin, Suzuki GSX-8T e GSX-8TT

Defender Octa è la Defender più potente ed estrema di sempre, il modello della gamma più resistente (ma anche il più lussuoso) dell'intera famiglia Defender 110. Questo è il supersuv capace di affrontare qualunque ostacolo, in grado di scardinare il concetto di missione impossibile quando finisce l'asfalto e di fronte c'è solo l'avventura. ll cuore pulsante della Octa è il poderoso motore V8 mild-hybrid Twin Turbo da 4,4 litri, che fuori dal fango le consente di trasformarsi immediatamente in un maxi-Suv sportivo. Tanti gli accorgimenti migliorativi apportati sulla Octa, tra questi i componenti del telaio, con tecnologie innovative, come le sospensioni 6D Dynamics, che assicurano capacità di nuovi livelli. Non vi sveliamo altro, ma vi lasciamo al servizio della nostra prova.