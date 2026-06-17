Acquisti online, dal 19 giugno basterà un clic  per il diritto di recesso

Nel dettaglio la norma non impone per forza la presenza di un pulsante per il recesso, inteso come elemento grafico, ma richiede la presenza sul sito del venditore una funzione che permetta di dichiarare il recesso, indicare dove ricevere la conferma e poi concludere l'iter con un secondo passaggio. Dopo la conferma, il venditore deve inviare senza ritardo una ricevuta su supporto durevole, con il contenuto del recesso e la data e l’ora della trasmissione. Questo non significa che ogni venditore deve costruire da sé il sistema: se ad esempio l'acquisto si conclude su un marketplace la funzione potrà essere gestita dalla piattaforma.