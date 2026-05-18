Il tema è stato al centro dello Spring Richmond E-Commerce Forum di Rimini, appuntamento che ha riunito manager e operatori del digitale per analizzare l'evoluzione del settore. Tra gli interventi più significativi quello del regista Gabriele Muccino, che ha sottolineato come la narrazione sia diventata uno strumento essenziale anche nel rapporto tra aziende e pubblico. Una visione condivisa dagli operatori del settore, convinti che il futuro dell'e-commerce passi dalla capacità di creare empatia e fiducia. “Non basta più offrire un buon prodotto o un servizio efficiente - ha spiegato Claudio Honegger, co-fondatore e amministratore di Richmond Italia - I brand che crescono sono quelli capaci di costruire relazione lungo tutto il percorso di acquisto".