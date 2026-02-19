È arrivata in Italia eBay Live, la piattaforma di shopping interattivo: come funziona

È stato lanciato nei giorni scorsi in Italia eBay Live, il nuovo strumento di shopping in live streaming che connette acquirenti e venditori in tempo reale. Durante gli eventi in diretta i venditori possono proporre articoli sia a prezzo fisso sia in modalità asta. La partecipazione alle live è aperta a tutti gli utenti con un account eBay attivo e verificato. Durante le dirette è inoltre possibile interagire via chat, osservare i prodotti e acquistarli in sicurezza, beneficiando della Garanzia Cliente e della sicurezza di eBay. Tutte le transazioni avvengono esclusivamente all’interno della piattaforma, a tutela di venditori e acquirenti. “Forti della nostra storia e di oltre trent’anni di esperienza, con eBay Live torniamo alle nostre origini guardando al futuro. Portiamo al centro ciò che ha sempre reso eBay unico: la community, le passioni, la fiducia e le connessioni autentiche tra le persone”, ha detto Margot Olifson, Country Manager di eBay in Italia. Nella sezione di sito e app dedicata a eBay Live, in ogni momento, si possono vedere gli eventi in diretta e la programmazione imminente.