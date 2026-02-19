È arrivata in Italia eBay Live, la piattaforma di shopping interattivo: come funziona
Durante gli eventi i venditori propongono articoli a prezzo fisso o in asta, e gli acquirenti possono interagire, osservare i prodotti e acquistarli
© eBay
È stato lanciato nei giorni scorsi in Italia eBay Live, il nuovo strumento di shopping in live streaming che connette acquirenti e venditori in tempo reale. Durante gli eventi in diretta i venditori possono proporre articoli sia a prezzo fisso sia in modalità asta. La partecipazione alle live è aperta a tutti gli utenti con un account eBay attivo e verificato. Durante le dirette è inoltre possibile interagire via chat, osservare i prodotti e acquistarli in sicurezza, beneficiando della Garanzia Cliente e della sicurezza di eBay. Tutte le transazioni avvengono esclusivamente all’interno della piattaforma, a tutela di venditori e acquirenti. “Forti della nostra storia e di oltre trent’anni di esperienza, con eBay Live torniamo alle nostre origini guardando al futuro. Portiamo al centro ciò che ha sempre reso eBay unico: la community, le passioni, la fiducia e le connessioni autentiche tra le persone”, ha detto Margot Olifson, Country Manager di eBay in Italia. Nella sezione di sito e app dedicata a eBay Live, in ogni momento, si possono vedere gli eventi in diretta e la programmazione imminente.
Il live shopping in Italia
eBay Live arriva in Italia dopo il debutto negli Stati Uniti nel 2022 e la successiva espansione, tra il 2025 e l’inizio del 2026, in mercati come Regno Unito, Germania, Australia e Francia. Si tratta del primo marketplace a introdurre il live shopping nel Paese. Le prime categorie a debuttare su eBay Live in Italia sono Collezionismo e Fashion. Del resto il live commerce risulta essere un fenomeno in rapida evoluzione a livello globale e l’interesse continua a crescere anche in Italia: secondo una recente ricerca commissionata da eBay a YouGov, un italiano su tre (33%) conosce già il live shopping, soprattutto le fasce più giovani della popolazione (44% nella fascia 35–44 anni e 41% tra i 18–34 anni). E sebbene l'adozione sia ancora in una fase iniziale (solo il 12% degli intervistati afferma di aver già partecipato a una sessione), l’esperienza risulta particolarmente rilevante: più della metà di chi ha partecipato ha effettuato acquisti durante la diretta e circa 2 utenti su 5 considerano il live shopping un’alternativa alle modalità di acquisto tradizionali, online e offline. Infine, è rilevante notare come quasi 1 italiano su 3 si dichiari propenso a partecipare.