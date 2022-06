Accordo Opec+ per l'aumento della produzione di petrolio: +648mila barili a luglio e agosto

Gli Stati Uniti, afferma la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre, plaudono alla decisione e mettono in evidenza il ruolo dell'

Arabia Saudita

come presidente dell'Opec+ nel raggiungere il consenso.

"Accolgo con favore la decisione di aumentare i loro rifornimenti di petrolio perché questo rende più facile per noi sbarazzarci dalla dipendenza dal petrolio russo, e di andare in altre parti del mondo per i nostri approvvigionamenti di petrolio". E' il commento della presidente della Commissione,

Ursula von der Leyen

Si è arrivati alla decisione di pompare più petrolio a partire da luglio nel timore che gli

alti prezzi dell'energia

potessero rallentare l'economia globale. L'aumento dei prezzi del petrolio e del gas, infatti, ha contribuito all'inflazione che sta affliggendo gli Stati Uniti e l'Europa e che sta intaccando il potere d'acquisto dei consumatori.