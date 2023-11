WWF: la COP28 sia la COP della credibilità climatica

Secondo il WWF i leader mondiali devono garantire che la COP28, il vertice sul clima a Dubai che inizierà il 30 novembre, sia la COP della credibilità climatica. Gli accordi che saranno presi a Dubai dovranno essere in linea con l'urgenza della crisi climatica e con la portata degli sforzi necessari per affrontarla.

Nei negoziati sul clima più importanti da quando è nato l'Accordo di Parigi nel 2015, una decisione chiave riguarderà il "Global Stocktake" e la sua prima valutazione dei progressi compiuti per raggiungere gli obiettivi dell'accordo. In risposta, la COP28 dovrà fornire una tabella di marcia per correggere la rotta e plasmare il futuro dell'azione per il clima su scala globale.

Getty



Manuel Pulgar-Vidal, responsabile globale per il clima e l'energia del WWF e già presidente della COP20, ha dichiarato: "La COP28 dovrà essere la COP della credibilità climatica, con tutti i piani, gli impegni e i finanziamenti allineati alla velocità e alla portata dell'azione necessaria per prevenire i peggiori impatti della crisi climatica. Possiamo ancora evitare un futuro di catastrofi climatiche sempre più gravi, ma siamo fuori strada e il tempo sta per scadere".

Leggi Anche Clima, Joe Biden non parteciperà alla conferenza Cop28

"I Paesi devono concordare una tabella di marcia che riporti l'ambizione e l'azione climatica globale in linea con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C. Non possiamo permetterci di avere un'altra COP in cui l'ambizione e l'azione non vengano accelerate. Quanto prima e con maggiore decisione agiremo, tanto prima le persone e la natura potranno raccogliere i benefici di un futuro più pulito, sicuro e stabile."

Per il WWF, una delle chiavi per sbloccare l'azione per il clima sono gli impegni finanziari dei Paesi di più antica industrializzazione che devono dimostrare di aver raggiunto e superato i 100 miliardi di dollari all'anno promessi a Copenaghen nel 2009 e inclusi nell’accordo di Parigi nel 2015. È necessario raddoppiare i finanziamenti per l'adattamento climatico entro il 2025, in linea con le esigenze dei Paesi in via di sviluppo, vulnerabili.

Getty



A Dubai, occorre anche far partire davvero il Fondo per le Perdite e i Danni. L'accordo sulla creazione del fondo è stato un successo della COP dello scorso anno, ora però i Paesi devono lavorare per renderlo pienamente operativo, con impegni sostanziali verso nuovi fondi.

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia, ha dichiarato: "I leader dovranno realizzare anche un piano globale per eliminare tutti i combustibili fossili. Se non si agirà finalmente con decisione per porre fine all'era dei combustibili fossili, responsabili dell’87% delle emissioni climalteranti, il mondo sarà condannato a subire crescenti sconvolgimenti climatici. Porre fine alla produzione e all'uso dei combustibili fossili e passare al 100% di energia rinnovabile è la soluzione che avrà il più grande impatto sul cambiamento climatico su scala globale".