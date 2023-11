Clima, Joe Biden non parteciperà alla conferenza Cop28

Joe Biden non parteciperà alla conferenza Cop28 sul clima in programma a Dubai da giovedì 30 novembre.

L'importante evento non compare nel calendario settimanale pubblicato dalla Casa Bianca per il presidente degli Stati Uniti e la vicepresidente Kamala Harris. Gli impegni di Biden includono invece un viaggio in Colorado per evidenziare gli investimenti statunitensi nell'energia eolica, un incontro con il presidente dell'Angola e l'illuminazione dell'albero di Natale nazionale.