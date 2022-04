Un punto sugli scenari energetici post conflitto

È l’unica sanzione che l

’Europa

gas russo

ha congelato per non correre il rischio che poi al freddo rimanessero un centinaio di milioni di cittadini dell’Unione. Ilcontinua a scorrere nei condotti che dal Cremlino riforniscono Bruxelles e a cascata il nostro Paese.

Secondo i dati Eurostat sulle importazioni nel 2020 rispetto al totale del gas importato in tutta l’Unione Europea, il

38,1%

dipendenza

legame a doppio filo con l’Italia

43,3%

REPower EU

tagliare i due terzi

diversificazione degli approvvigionamenti

fornitori non russi

biometano e idrogeno rinnovabile

proveniva dalla Russia. Una vera e propriache diventa schiavitù energetica nel caso della Germania, con il suo 65,2% del totale. O un, che ne importa il. La Commissione Europea, con il piano “”, presentato a conflitto in corso, punta adelle forniture russe già entro la fine del 2022. La strategia si basa sulla, grazie all’aumento delle importazioni di gas naturale liquefatto e via gasdotto dae all’aumento dei volumi di produzione e di importazione di

Gli

Stati Uniti

una candidatura forte

15 miliardi di metri cubi aggiuntivi di GNL

rimpiazzare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale russo

questioni ambientali

“fracking” o “fratturazione idraulica”

un fluido fatto di acqua e additivi chimici che rompe le rocce

contaminare le falde acquifere e generare eventi sismici

tecnica vietata

nei giorni scorsi hanno avanzato, accolta dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Potrebbero trasportare verso il Vecchio Continente fino a, ovvero gas liquido da lavorare all’interno di rigassificatori. Volumi in grado di coprire circa un terzo dell’obiettivo dientro l’anno. Ma oltre all’esigenza si pongono. Il gas statunitense viene principalmente estratto da rocce argillose o porose a qualche chilometro di profondità, attraverso una pratica chiamata, che consiste nello sparare sottoterra ad altissima pressionee libera il petrolio o il gas naturale che a quel punto può essere riportato in superficie. Metodo criticato. Diversi studi sono arrivati alla conclusione che il fracking potrebbe. In diversi Paesi europei, Italia compresa, è. Il prezzo finale, tra l’altro, è di solito più elevato e ai costi di trasporto marittimo vanno aggiunti poi quelli di rigassificazione in loco.

Getty

Per questo l’Italia e l’Europa guardano anche altrove. Il nostro Paese in particolare all’

Algeria

Transmed

’Azerbaigian

TAP

Qatar e Congo

, a cui siamo collegati da quasi quarant’anni tramite il gasdottoche arriva a Mazara del Vallo, e lche ci rifornisce tramite il, la condotta che si ricollega a Melendugno, vicino a Lecce. Ma esistono legami anche con

La parola chiave, in definitiva, è

diversificare

il più possibile le fonti di approvvigionamento per evitare quello che oggi si osserva sul gas proveniente da Mosca.