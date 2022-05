Tirreno bollente

Sulla Terra fa sempre più caldo, ma neanche il mare scherza. Il

Mediterraneo

un grado rispetto a 50-60 anni fa

si scalda più velocemente degli oceani globali e la temperatura dei nostri mari è aumentata di

A soffrire di più per questa situazione ovviamente sono gli

ecosistemi marini

le gorgonie o le madrepore

ondate di calore

. Per cercare acque più fresche i pesci si spostano in profondità o migrano più a nord. Le forme di vita che invece sono fissate ai fondali, come, non possono fuggire, finendo per essere indebolite dalle

Per

monitorare l’impatto del surriscaldamento

MedFever

Enea

MedSharks

subacquei volontari

67 sensori-termometro

controllare la temperatura del mar Tirreno

sulla costa e sui suoi abitanti è nato il progetto “”, sostenuto da, da(associazione dedita allo studio e alla conservazione dell’ambiente mediterraneo) e da un gruppo di. L’iniziativa ha previsto il posizionamento, circa un anno fa, didai 5 ai 60 metri di profondità per

Tgcom24

Dall’Isola del Giglio al Golfo di Napoli, dallo Stretto di Messina a Santa Teresa di Gallura: i sensori, piccoli come una scatola di fiammiferi, sono stati

posizionati in 18 punti strategici e calibrati per raggiungere la precisione di 0,1 gradi centigradi

, misurando la temperatura del mare ogni 15 minuti.

“MedFever” è un’iniziativa che non ha precedenti in Italia, perché nasce dal

monitoraggio volontario

rete capillare

di MedSharks e dalla collaborazione con le istituzioni. Unache ha permesso di intensificare il monitoraggio in tutto il Tirreno, area dove prima esistevano solo due stazioni di rilievo delle temperature.

Le stazioni di misura stanno permettendo di compilare un

prezioso registro per comprendere meglio le cause delle sempre più frequenti morie di gorgonie e madrepore.

meccanismi alla base della sofferenza degli ecosistemi sommersi

non arrivare impreparati

I dati raccolti dai subacquei di MedFever aiuteranno i ricercatori ad analizzare meglio i. Un lavoro fondamentale per la salute del nostro mare, perché fenomeni climatici come il surriscaldamento e le ondate di calore ci saranno sempre più spesso in futuro. Conoscerli per tempo consentirà die di evitare lo scenario peggiore.