Starnutire più a lungo: colpa della crisi climatica

Pronti a fare scorte di fazzoletti e antistaminico? Sembra che la

stagione dei pollini

cambiamento climatico

sia destinata a peggiorare e anche questa volta la colpa è del

Più lunga e più intensa, la parentesi primaverile dei pollini in futuro potrebbe cominciare anche

40 giorni prima

19 giorni in più

un inizio di primavera anticipato

e prolungarsi fino arispetto a qualche anno fa. In questi mesi ne abbiamo già avuto un assaggio, le alte temperature e il lungo periodo di siccità hanno reso la coda dell’inverno

L’avvertimento arriva dall’

Università del Michigan

aumento incontrollato e significativo della produzione di granuli pollinici

temperature sempre più alte

incremento delle emissioni di anidride carbonica

più polline

. Lo studio di alcuni suoi esperti, pubblicato su Nature Communications, ha rivelato come nei prossimi anni ci sarà un. Una modifica del ciclo naturale causata dalla combinazione di due fattori. Leprolungano la stagione di crescita delle piante e l’alimenta la fotosintesi. In altre parole, le piante crescono di più e per più tempo, producendo. A questo si aggiunge la sovrapposizione delle stagioni dei pollini: se in passato toccava prima alle querce e poi alle betulle, ora avviene quasi in contemporanea.

Getty

Un grosso impatto sulla società e sulla

salute

50% entro il 2050

monitoraggio e la prevenzione

simulazione

di tutti. Attualmente il 30% della popolazione mondiale soffre di allergie, dato che secondo l’Oms è destinato a salire al. Per prevenire i casi più gravi e arrivare preparati saranno fondamentali il. A questo sta già lavorando il team dell’Università del Michigan, con un modello diche stima le emissioni di polline delle piante più comuni, in risposta alle variazioni di temperatura, alle precipitazioni e ai livelli di anidride carbonica.

Una raccolta di dati che si aggiunge ai diversi tentativi di

comprendere

repentini cambiamenti

meglio il futuro della Terra e i suoidettati dalla crisi climatica.