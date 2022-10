Oggi è la Giornata Mondiale dell'Alimentazione

Il 16 ottobre di ogni anno si celebra la

Giornata Mondiale dell’Alimentazione

2022

per commemorare la fondazione della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura. Il tema delè: “Non lasciare nessuno indietro. Una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente migliore e una vita migliore.” La #GiornataMondialeAlimentazione2022, ricorre in un anno caratterizzato da molte sfide globali, tra cui la pandemia, conflitti armati, cambiamento climatico, rincaro dei prezzi e tensioni internazionali, che hanno ripercussioni sulla sicurezza alimentare globale.

L’azione collettiva in 150 paesi del mondo è ciò che rende la Giornata Mondiale dell’Alimentazione uno dei giorni più celebrati del calendario ONU. Centinaia di eventi e attività divulgative riuniranno governi, aziende, organizzazioni della società civile, media, pubblico in generale e giovani per promuovere consapevolezza e azione a livello mondiale per tutti coloro che soffrono la fame e per la necessità di garantire un’alimentazione corretta per tutti, senza lasciare indietro nessuno.