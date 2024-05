Notizie dal Pianeta: dal caldo record in Pakistan all’addio alle pellicce di Camilla

Un caldo che toglie il respiro. È quello che ha colpito le zone meridionali del Pakistan, dove in alcune aree sono stati addirittura superati i 52 gradi Celsius. È successo ad esempio in città come Dadu e Moenjodaro, mentre Karachi, il centro finanziario del paese, si sta preparando per la settimana più calda dell'anno, con temperature che potrebbero raggiungere i 40-42 gradi.