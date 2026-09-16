Mega-incendi killer: l’allarme dell’Organizzazione meteorologica mondiale

A risentire maggiormente di questo circolo vizioso sono le popolazioni vulnerabili, come anziani, bambini e soggetti con patologie pregresse, con picchi di mortalità allarmanti registrati soprattutto nell'Africa subsahariana e nell'Europa dell'Est. Il report evidenzia infine che, a causa del costante aumento delle temperature e della siccità, diventerà sempre più complesso rispettare le linee guida sulla qualità dell'aria stabilite dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il WMO esorta pertanto i governi a integrare con urgenza le politiche climatiche con quelle sanitarie.