L'impianto solare più in alto d'Europa

L’anno scorso è entrato in funzione il più grande impianto di pannelli solari della Svizzera. Il sistema è anche quello costruito più in alto in Europa, infatti sorge sulla diga del Muttsee, il lago alpino situato a 2500 metri sopra il livello del mare, nel Cantone di Glarona, al centro della Svizzera.

Sul muro della diga sono stati installati 5mila pannelli, per una lunghezza che raggiunge quasi un chilometro. L’impianto è stato progettato e costruito dall’azienda svizzera Axpo, specializzata nello sviluppo di soluzioni dedicate alle energie rinnovabili.

A pieno regime, i pannelli fotovoltaici saranno in grado di produrre fino a 3,3 milioni di kWh, energia sufficiente a coprire il fabbisogno annuale di circa 700 famiglie. Una produzione garantita anche durante il periodo invernale, perché per la sua particolare posizione il Muttsee non è mai coperto da nebbia o foschia, con la neve che anzi aumenta la rifrazione del sole.

Sull’onda del successo del progetto Axpo ha come obiettivo la realizzazione di altri sistemi di pannelli fotovoltaici da costruire sempre sulle Alpi svizzere.