Glass To Power: le vetrate fotovoltaiche trasparenti che producono energia invisibile

Il cambiamento climatico è ormai sotto gli occhi di tutti. Il cambio di rotta non è più rimandabile e il ricorso a fonti alternative e sostenibili è sempre più necessario per la salute dell’uomo e del Pianeta. Solare, eolica, idroelettrica, geotermica. L'Italia, grazie alle sue condizioni geografiche e climatiche, è leader per la disponibilità di fonti energetiche rinnovabili, un jolly che però bisogna saper utilizzare, anche nell’edilizia.

Produrre energia elettrica dal Sole attraverso delle speciali vetrate fotovoltaiche trasparenti. Pannelli integrabili invisibilmente nelle architetture degli edifici per allineargli agli Standard Europei Zero Energy Building. Questa la mission di Glass To Power, realtà spin off dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. "Il prodotto di Glass To Power è un'innovativa vetrata fotovoltaica trasparente costituita da una nanotecnologia progettata, realizzata e messa a punto nei nostri laboratori di ricerca. La luce emanata dal Sole viene infatti assorbita prima dalle nanoparticelle contenute all'interno di una lastra colorata, diffusa internamente sotto forma di radiazione infrarossa, veicolata attraverso i bordi della lastra stessa e infine trasformata in energia elettrica attraverso degli opportuni moduli fotovoltaici mascherati all'interno del nostro prodotto e quindi invisibili" spiega Marcello La Rosa, Responsabile ricerca e sviluppo Glass To Power.

Una nuova straordinaria rivoluzione tecnologica tutta italiana, frutto di anni di ricerca, che ha come obiettivo quello di accrescere l’ecosostenibilità e l’efficienza energetica dei palazzi senza comprometterne l’estetica. "Il nostro prodotto in realtà non è un'alternativa al pannello fotovoltaico tradizionale che rimane la miglior soluzione nel caso in cui si abbiano a disposizione grandi superfici ben esposte come i tetti degli edifici. Glass To Power si inserisce all'interno di quello che è chiamato il fotovoltaico integrato negli edifici, ovvero la riprogettazione delle componenti dell'edificio con lo scopo di renderli attivi da un punto di vista energetico e quindi in grado di produrre ulteriore energia per mezzo del Sole. Questo nostro prodotto risulta particolarmente interessante nei contesti urbani ad alta densità abitativa, laddove ci sono pochi spazi come i tetti, ma sono disponibili grandi superfici vetrate che si possono trasformare da oggetti passivi a oggetti in grado di produrre energia" continua Claudio Castellan, Responsabile del prodotto Glass To Power .

I pannelli solari trasparenti rappresentano una straordinaria opportunità nella realizzazione dei nuovi edifici ecosostenibili e autonomi dal punto di vista energetico. Un importante valore aggiunto per un’edilizia ambiziosa e proiettata sempre di più al futuro nel rispetto dell’ambiente.