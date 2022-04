L'Europa vuole fermare la schiavitù energetica

Un punto di arrivo è chiaro e condiviso da molti Paesi europei:

liberarsi il prima possibile dalla dipendenza da gas e petrolio russo

40%

Algeria

altri 9 miliardi di metri cubi nel 2023/2024

Transmed

TAP

Greenstream

Transitgas

TAG

. Quella che è stata definita schiavitù energetica e che porta Bruxelles a versare ogni giorno nelle casse di Mosca circa 1 miliardo di euro. Anche l’Italia gioca la sua partita in questa direzione per rimpiazzare in vista dei prossimi inverni quasi ildi gas importato nel 2020 dal Cremlino, poco meno di 30 miliardi di metri cubi. Nelle ultime ore il governo ha stretto un accordo di aumento delle forniture con l’, che è già il secondo venditore per l’Italia. Il piano dovrebbe spingere fino adattraverso il, gasdotto che sbuca a Mazara del Vallo. Gli altri arrivano a Melendugno in Puglia (il), a Gela in Sicilia (il), a Passo Gries in Piemonte (il) e a Tarvisio in Friuli (il), da cui arriva il gas russo attraverso l’Ucraina.

Ma il viaggio itinerante di Palazzo Chigi alla ricerca del gas perduto passa anche per l’

Azerbaigian

Baku

altri 2 miliardi e mezzo di metri cubi di gas naturale

4 anni per la realizzazione

, meta della precedente missione diplomatica e che spedisce il suo gas attraverso il TAP.si sarebbe impegnata a fornire, fino a 9 miliardi e mezzo. È inoltre in corso un’analisi di mercato per il raddoppio di gas trasportato, fino a 20 miliardi di mq, che in caso di esito positivo richiederebbe circa, senza bisogno di nuove infrastrutture.

C’è poi uno storico rapporto con la

Libia

3,2 miliardi

, Paese da anni alle prese con conflitti interni, che attraverso Greenstream esportadi metri cubi, ma ad oggi non sembra vedere grossi margini di aumento delle forniture.

Gli

Stati Uniti

50 miliardi di metri cubi

Qatar

Egitto

3 miliardi di metri cubi aggiuntivi nel 2022 e 5 miliardi nel 2030

Congo

hanno poi promesso all’Europadi gas GNL entro il 2030, con un incremento di 15 miliardi già quest’anno. Ulteriore gas liquefatto è atteso dal, che è giù il primo fornitore del nostro Paese per questa tipologia di prodotto, ed. Insieme si prevede possano arrivare a. Altri 5 giungerebbero dalnel 2023/2024.

Ma per sfruttare nuovi approvvigionamenti servono

rigassificatori

. In Italia ce ne sono 3 e altri potrebbero essere temporaneamente parcheggiati nei porti italiani sotto forma di navi, con un dibattito aperto tra comunità locali ed esecutivo.

Getty

Tutto in attesa di una

transizione ecologica strutturale

3 miliardi di metri cubi di gas in meno da trovare

green

tenendo presente che 8 gigawatt di nuovi impianti rinnovabili ogni anno porterebbero asul mercato. Meno sforzo, meno dipendenza e più