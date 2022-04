Siepi antismog nel cuore verde di Roma

A raccontare la storia di

Roma

grandi alberi

Parco Archeologico del Colosseo

Parco Green

non sono solo i suoi monumenti ma anche i suoi spazi verdi. Lungo le strade e nei parchi della Capitale la vegetazione spontanea convive con ipiantati nel corso dei secoli. Proprio come accade nel. Qui rivive lo spirito degli antichi giardini del Palatino. Un’eccezionale eredità botanica da proteggere e curare. Per questo è stato lanciato il progetto “”, per valorizzare al massimo questo patrimonio verde.

Il Parco è

immerso nel tessuto urbano

barriere antismog

assorbire ed eliminare gli agenti inquinanti

e per questo deve essere protetto. Ma può anche essere il Parco stesso a dare una mano alla città. Ad esempio riducendone l’inquinamento. L’esempio sono ledel Circo Massimo, piantumate nel 2020 sul lato meridionale del Colle Palatino. Gli arbusti sono capaci di, pericolosi per l’ambiente ma soprattutto per la salute umana.

Gli esemplari sono ben

150

pacciamatura

, tutte essenze arboree tipiche dell’area del Parco archeologico, come l’alloro o il corbezzolo. Tutte piante dalle qualità straordinari, capaci di crescere in qualsiasi condizione meteorologica. L’unico accorgimento è quelloun modo per difendere le radici sale gelate invernali e dall’evapotraspirazione nel periodo di grande caldo.

La barriera agisce in

due modalità complementari

ostacolo con la sua chioma

rimuovono il particolato

. Da un lato indirettamente, agendo da, modificando così la velocità del vento e influenzando la concentrazione degli inquinanti nell’aria. Dall’altro direttamente, perché le foglie assorbono ee le altre sostanze inquinanti, restituendo all’ambiente circostante aria pulita.

Una vera e propria

difesa naturale della città

un futuro sicuramente più green

. Un valore aggiunto all’area del Parco archeologico del Colosseo, in cui verde, arte e cultura si fondono in un ecosistema unico. Un’altra pagina che va ad arricchire la storia di Roma, legata al passato ma proiettata verso