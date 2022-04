Earth Day 2022: investire nella salvezza del Pianeta

Anno dopo anno l’

emergenza climatica

Giornata Mondiale della Terra

diventa sempre più grave, il nostro Pianeta è in continuo pericolo. Così ladiventa un’occasione simbolica per invitare tutti ad attuare misure urgenti per la salvaguardia dell’ambiente.

Per secoli si è pensato che le risorse fossero infinite. Oggi invece sappiamo che la nostra casa ha una

data di scadenza

ridurre drasticamente le emissioni del 45% entro il 2030

. Una fine che rischia di avvicinarsi prima del previsto, se la popolazione mondiale non sarà in grado di correggere la situazione attuale. La sfida è grande:per far sì che il surriscaldamento globale non superi la soglia di 1,5°C. Eventi come la Giornata della Terra fanno da promemoria e riaccendono l’attenzione.

Quest’anno l’

Earth Day

52esima edizione

1970

spingere le istituzioni a prendersene cura.

è arrivato alla sua. L’evento promosso dalle Nazioni Unite nasce negli Stati Uniti nel, dopo la proposta dell’attivista John McConnell di istituire una giornata dedicata alla bellezza del Pianeta. Da allora ogni anno milioni di persone in tutto il mondo si uniscono per aumentare la consapevolezza nei confronti dell’ambiente e per

Getty

Una chiamata rivolta a

ogni cittadino del mondo

comportamenti responsabili da parte di tutti

Invest in Our Planet

ogni singolo giorno

gesti quotidiani

stile di vita sostenibile

, perché per salvaguardare il Pianeta sono necessari. Da qui il tema scelto per il 2022: “”, Investi nel nostro Pianeta. Fare la differenza è possibile, non solo il 22 aprile ma. Se da una parte infatti è urgente e necessario l’impegno di politica ed economia in una direzione sostenibile, dall’altra è fondamentale che ognuno faccia la differenza con i propri. Dal riciclo alla spesa intelligente, dall’uso dei mezzi pubblici ad uno: basta poco per fare del bene alla natura. Solo così si potrà garantire una buona qualità di vita soprattutto alle generazioni che verranno.

Per essere sicura che il messaggio venga recepito, l’

Earth Day Organization

investire nel futuro della Terra

scelte dei singoli

ha anche indicato 52 azioni da seguire per avere un impatto più leggero, numero che riprende proprio i 52 anni dell’iniziativa. Un modo concreto in cui ognuno può, dando il proprio contributo giorno dopo giorno. Perché il benessere della collettività dipende sempre dalle