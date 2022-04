21 aprile 2022 15:15

Piccoli grandi gesti per il bene del Pianeta

Il tema scelto dall’Earth Day Organization per il 2022 è “Invest in Our Planet”, Investi nel nostro Pianeta. Fare la differenza è possibile, non solo il 22 aprile ma ogni singolo giorno. Se da una parte infatti è urgente e necessario l’impegno di politica ed economia in una direzione sostenibile, dall’altra è fondamentale che ognuno faccia la differenza con i propri gesti quotidiani per preservare la salute di quella che è la nostra casa. Piccoli e semplici gesti sostenibili da integrare nella nostra routine giornaliera. Dal riciclo al risparmio di carburante, dalla moda più etica al consumo di prodotti che non siano dannosi per l'ambiente. Azioni concrete nell'interesse del futuro della Terra.