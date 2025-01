Le Strade del Gusto: la Carota Novella di Ispica IGP e i presidi Slow Food Ragusani

“Il valore aggiunto di questa carota è naturalmente il territorio in cui ci troviamo, la zona di Ispica. Tutta la fascia costiera della Sicilia sud-orientale, a 100 chilometri a sud di Tunisi, ha un clima caldo che non conosce l’inverno. E poi bisogna tener conto del terroir, come dicono i francesi, il terreno ideale per avere un prodotto croccante, fresco e che viene apprezzato tantissimo dai consumatori”.