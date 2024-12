Le Strade del Gusto: i meravigliosi Rossi di Ragusa

Come facevano i Romani, qui usano le anfore per una parte della produzione. Ci spiega il perché Giusto Occhipinti, viticoltore dell’Azienda Agricola COS: “Abbiamo riesumato questa antica tecnica usata sia dai Romani che dai Greci un po’ in tutto il bacino del Mediterraneo. È un po’ una sostituzione del legno. Come è facile intuire il legno può in qualche modo dare un contribuito al sapore, in questo caso invece la neutralità della terracotta garantisce un vino più preciso”.