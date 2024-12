Le Strade del Gusto: le coltivazioni Ragusane

Il nostro cicerone, il regista vittoriese Andrea Traina, ci porta nel teatro comunale del suo paese, intitolato proprio alla fondatrice, Vittoria Colonna. Questo gioiello neoclassico che impreziosisce la città del ragusano ha una particolarità, ci fa notare Traina: "Non è stato edificato dalla nobiltà come la maggior parte dei teatri in tutta la Sicilia, ma dal popolo, dagli agricoltori per la precisione".