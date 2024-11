Le Oasi del Respiro, dove uomo e natura vivono in armonia

Vivere nella natura è diventato paradossalmente la cosa meno naturale. Da condizione abituale si è trasformata in eccezione, evasione, occasione sporadica per allontanarsi dalla vita vera, quella in città. Nel nostro Paese circa l’80% della popolazione abita in zone più o meno del tutto urbanizzate. Per questo è in crescita il bisogno di tornare in aree rurali, per viverci o anche solo per ritagliarsi qualche momento di pace.