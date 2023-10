“Un progetto di grande respiro”, è questo il nome dell’iniziativa che vede affiancati WWF, l’associazione del Panda, e Golia, marchio del gruppo dolciario Perfetti-Van Melle. Portare avanti progetti ambientali che contribuiscono a dare respiro al pianeta e allo stesso tempo creare un sistema green nel quale individui e natura riescono a convivere in armonia. Questo l'obiettivo. Lo scorso 23 settembre, nel Cratere degli Astroni, in provincia di Napoli, è stata inaugurata la prima Oasi del Respiro. Respiro appunto, la parola che da sempre accompagna il brand di caramelle.

“Le prime tre oasi coinvolte da questo progetto sono il Cratere degli Astroni (NA), le Gole del Sagittario (AQ) e la Riserva naturale dei Ghirardi (PR). Queste sono appunto le prime tre oasi ma il nostro vuole essere un progetto di grande respiro e quindi l’obiettivo è quello di creare un vero e proprio network di oasi dove sarà possibile praticare il Forest Bathing, disciplina che sta avvicinando sempre più le persone alla natura e ai suoi benefici per il benessere fisico e mentale” spiega Simona Zanaletti, Senior Marketing Manager di Perfetti Van Melle. “Ci siamo fatti guidare nella scelta delle Oasi dagli esperti del WWF che sono quelli che conoscono in maniera profonda questi territori” continua Zanaletti.

Nel bosco si può praticare anche il Forest Bathing, letteralmente “bagno di foresta”, una disciplina che sta rivoluzionando il modo in cui le persone si avvicinano alla natura, traendo benefici per il benessere fisico e mentale. “L’obiettivo del progetto è portare quante più persone possibili a riscoprire l’importanza della natura per la nostra salute e per il nostro benessere. Lo facciamo attraverso la pratica originaria giapponese del “Shinrin- yoku”, i bagni di foresta, sviluppata in Giappone più di quindici anni fa e ormai sempre più diffusa anche a livello europeo come toccasana per alcune delle patologie più diffuse della nostra epoca come lo stress, i ritmi quotidiani troppo frenetici e la connessione con i dispositivi tecnologici. Abbiamo bisogno di riconnetterci con la natura e di lasciare che essa esplichi i suoi benefici terapeutici a livello fisico e psicologico” racconta Marco Galaverni, Direttore Programma e Oasi di WWF Italia.

Per Golia questo progetto sottolinea la sensibilità dell’azienda nei confronti delle tematiche legate all’ambiente, un percorso che negli anni si è concretizzato attraverso diverse iniziative a favore della tutela del territorio e della fauna. “L’impegno di Golia per la tutela dell’ambiente parte già dagli anni Novanta e proprio con una collaborazione con il WWF volta a tutelare l’habitat dell’orso polare. L’impegno si è rinnovato negli anni con diversi progetti di collaborazione con altri partner che hanno riguardato ad esempio la tutela della foresta amazzonica, opere di riforestazione, anche sul territorio italiano, e un importante progetto di tutela dell’habitat dell’orso bruno marsicano con il Parco di Abruzzo, Lazio e Molise” conclude Simona Zanaletti.

Non dobbiamo dimenticare che siamo parte integrante dell’ecosistema naturale e che il nostro benessere dipende dalla sua conservazione.