Donald Trump è di nuovo presidente: cosa significa per il clima?

Il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha mai nascosto il suo scetticismo nei confronti della crisi climatica, che in passato ha addirittura definitivo una “truffa”. Per questo oggi sono in tanti a temere che il suo nuovo mandato possa porre un freno alla transizione green degli States e avere un influsso negativo sulle politiche ambientali di tutto il mondo.