Le lontre marine contro il climate change

Per anni sono state cacciate dall’uomo, diventando una specie a rischio estinzione. Oggi per le lontre marine si prospetta tutt’altro futuro, infatti questi animali posso essere d’aiuto nella lotta ai cambiamenti climatici.

Presenti soprattutto in Canada e Alaska, la popolazione di lontre è oggi ridotta a poche migliaia di esemplari e merita un’attenzione particolare. Secondo uno studio scientifico questo esemplare avrebbe un ruolo fondamentale nella protezione degli ecosistemi e nella mitigazione delle emissioni di CO2. Come? Grazie alla sua alimentazione e al ruolo fondamentale che ha nel processo di assorbimento di carbonio.

Tgcom24

Questi animali mangiano in gran quantità ogni giorno per mantenere la giusta temperatura e si nutrono principalmente di ricci di mare, mitigando così la loro presenza nell’ecosistema. Proprio l’abbondanza dei ricci impoverisce la biodiversità dei fondali e fa diminuire la presenza delle foreste di alghe Kelp, importantissime per assorbire carbonio. Le lontre, mangiando i ricci, permettono che non ci sia troppo squilibrio negli ecosistemi marini permettendo così alle alghe di svolgere la loro funzione.

È importante quindi tutelarle e favorirne il ripopolamento, per il bene di tutto il Pianeta. In un momento storico che ha tra le sue sfide principali la crisi climatica, ogni aiuto è ben accetto.