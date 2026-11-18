Sulla stessa scia si è mossa la Nuova Zelanda, protagonista nel 2017 di una decisione storica. Dopo oltre un secolo di battaglie legali condotte dal popolo Māori, il Parlamento di Wellington ha riconosciuto al fiume Whanganui lo status di persona giuridica. Per i Māori, infatti, il corso d’acqua non è un bene materiale, ma un antenato vivente. La legge ha così istituito due tutori ufficiali — uno nominato dalle tribù locali e uno dal governo — incaricati di parlare a nome del fiume e difenderne gli interessi in tribunale. Lo stesso riconoscimento è stato poi esteso al parco di Te Urewera e al monte Taranaki.