La natura può far valere i propri diritti in tribunale
Foreste, lagune e montagne diventano soggetti dotati di personalità giuridica come gli esseri umanidi Redazione E-Planet
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Per secoli il diritto occidentale ha considerato l’ambiente come una semplice proprietà, una risorsa da sfruttare o, al massimo, da tutelare nell’interesse dell’uomo. Oggi una silenziosa rivoluzione giuridica sta ribaltando questa prospettiva. In diversi angoli del pianeta, fiumi, montagne, foreste e intere lagune non sono più semplici oggetti di tutela, ma veri e propri soggetti di diritto, dotati di personalità giuridica proprio come gli esseri umani o le aziende.
Il punto di svolta risale al 2008, quando l’Ecuador è diventato il primo Paese al mondo a inserire i diritti della Natura nella propria Costituzione. Sotto l’impulso delle culture indigene e del concetto andino di Pachamama (Madre Terra), la carta fondamentale ecuadoregna stabilisce che gli ecosistemi hanno il diritto inalienabile di esistere, prosperare e rigenerarsi. Un principio tutt’altro che simbolico: proprio grazie a queste norme, nel 2024 un tribunale locale ha condannato il Comune di Quito per l’inquinamento del fiume Machángara, imponendo misure concrete di risanamento.
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Sulla stessa scia si è mossa la Nuova Zelanda, protagonista nel 2017 di una decisione storica. Dopo oltre un secolo di battaglie legali condotte dal popolo Māori, il Parlamento di Wellington ha riconosciuto al fiume Whanganui lo status di persona giuridica. Per i Māori, infatti, il corso d’acqua non è un bene materiale, ma un antenato vivente. La legge ha così istituito due tutori ufficiali — uno nominato dalle tribù locali e uno dal governo — incaricati di parlare a nome del fiume e difenderne gli interessi in tribunale. Lo stesso riconoscimento è stato poi esteso al parco di Te Urewera e al monte Taranaki.
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Il movimento globale per i “Diritti della Natura” continua a guadagnare terreno anche altrove. In Colombia la Corte costituzionale ha riconosciuto personalità giuridica al fiume Atrato e all’Amazzonia colombiana, mentre in Canada il fiume Magpie gode oggi del diritto legale di scorrere libero da dighe.
Anche l’Europa ha compiuto il suo primo passo significativo: nel 2022 la Spagna ha approvato una legge che riconosce diritti propri al Mar Menor, una grande laguna salmastra gravemente minacciata dall’inquinamento agricolo, permettendo a qualsiasi cittadino di agire in giudizio in sua difesa.
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Questa trasformazione segna il passaggio da una visione antropocentrica a una ecocentrica della giustizia. Riconoscere che un fiume o una foresta abbiano diritto alla vita significa ammettere che la sopravvivenza degli ecosistemi non dipende dalla convenienza economica del momento. Sebbene restino sfide complesse legate all’applicazione pratica delle sentenze, dare voce legale alla Terra rappresenta oggi uno degli strumenti più innovativi per affrontare la crisi climatica e proteggere il futuro del pianeta.