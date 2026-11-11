Rallenta il "Super El Niño"

Tuttavia, le ultime analisi mettono in discussione la linearità di questa narrazione catastrofica. Secondo i dati elaborati da The Climate Brink, basati sulla media predittiva di 14 tra i principali modelli climatici mondiali, si sta osservando un inatteso e significativo rallentamento del fenomeno. All'inizio di novembre, l'anomalia termica oceanica ha registrato una prima e netta flessione, scendendo a 3,17 °C rispetto ai picchi di intensità previsti in precedenza.