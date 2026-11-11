Rallenta il "Super El Niño"
La riduzione del fenomeno potrebbe ridimensionare i picchi di caldo attesi nel 2027di Redazione E-Planet
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I modelli climatici registrano una frenata del "Super El Niño" 2026-27: l'anomalia termica scende e riapre il dibattito scientifico sulla portata dei prossimi record globali.
Fino a pochi giorni fa, le proiezioni della comunità scientifica internazionale convergevano in modo allarmante verso scenari estremi per il biennio in corso. Il forte riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico equatoriale faceva temere lo sviluppo di uno dei fenomeni di El Niño più intensi dell'ultimo millennio, gettando un'ombra densa sulle dinamiche meteo-climatiche planetarie e prefigurando una cascata inevitabile di eventi meteo estremi. Le stime di istituti prestigiosi indicavano il 2027 come potenziale anno più caldo di sempre, ipotizzando il superamento della soglia critica di +1,74 °C rispetto all'era preindustriale.
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Tuttavia, le ultime analisi mettono in discussione la linearità di questa narrazione catastrofica. Secondo i dati elaborati da The Climate Brink, basati sulla media predittiva di 14 tra i principali modelli climatici mondiali, si sta osservando un inatteso e significativo rallentamento del fenomeno. All'inizio di novembre, l'anomalia termica oceanica ha registrato una prima e netta flessione, scendendo a 3,17 °C rispetto ai picchi di intensità previsti in precedenza.
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Questo improvviso cambio di rotta non cancella la gravità della crisi climatica in atto, ma introduce elementi di forte incertezza sulle reali dimensioni che il picco termico globale raggiungerà nei prossimi mesi. La frenata del Super El Niño potrebbe infatti parzialmente ridimensionare la portata dei record attesi per il 2027, dimostrando la natura complessa e non sempre prevedibile delle interazioni oceaniche e atmosferiche. Gli esperti sottolineano l'importanza di monitorare i dati in tempo reale per comprendere se si tratti di una stabilizzazione temporanea o del preludio a un progressivo e definitivo indebolimento della perturbazione climatica.