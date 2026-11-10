COP31, dalle parole ai fatti
Ad Antalya la COP31 tra transizione energetica, finanza climatica e impegni concretidi Redazione E-Planet
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Entrano nel vivo all'Antalya Expo Center i lavori della COP31, la 31ª Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Fino al 20 novembre, migliaia di delegati, scienziati e capi di Stato si confronteranno in un vertice inedito nella sua governance. Per la prima volta, infatti, la guida del summit è condivisa tra due Paesi: la Turchia, che detiene la presidenza ufficiale e ospita l'evento con il ministro Murat Kurum, e l'Australia, incaricata di dirigere i negoziati tecnici con il ministro Chris Bowen.
I motivi che rendono questo appuntamento cruciale risiedono nell'urgenza dei dati scientifici. Dopo un 2025 classificato tra gli anni più caldi mai registrati e con il bilancio di carbonio per limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C ormai quasi esaurito, la comunità internazionale è chiamata a colmare il divario tra le promesse sottoscritte a Parigi e le azioni reali. Non a caso, gli organizzatori hanno ribattezzato questo vertice la "COP dell'attuazione", puntando a trasformare gli impegni sulla carta in risultati verificabili sul campo.
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Fitto il calendario dei temi sul tavolo negoziale. Il dossier più spinoso riguarda l'uscita dai combustibili fossili e l'accelerazione verso le energie rinnovabili e l'elettrificazione, questione rimasta parzialmente irrisolta nei precedenti vertici. I leader mondiali dovranno dimostrare una reale volontà politica. Grande attenzione sarà riservata anche alla finanza climatica, con la verifica sulla mobilitazione dei almeno 300 miliardi di dollari annui destinati ai Paesi in via di sviluppo per l'adattamento e la transizione ecologica. L'agenda tematica integra, inoltre, il legame diretto tra crisi climatica, salute pubblica, sicurezza alimentare e resilienza delle città. Da Antalya ci si attende non solo una tabella di marcia chiara per l'abbandono delle fonti fossili, ma anche meccanismi trasparenti per monitorare i piani nazionali al 2030, affinché la transizione verde proceda con giustizia sociale e rapidità adeguata all'emergenza in corso.
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