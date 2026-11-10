COP31, dalle parole ai fatti

Fitto il calendario dei temi sul tavolo negoziale. Il dossier più spinoso riguarda l'uscita dai combustibili fossili e l'accelerazione verso le energie rinnovabili e l'elettrificazione, questione rimasta parzialmente irrisolta nei precedenti vertici. I leader mondiali dovranno dimostrare una reale volontà politica. Grande attenzione sarà riservata anche alla finanza climatica, con la verifica sulla mobilitazione dei almeno 300 miliardi di dollari annui destinati ai Paesi in via di sviluppo per l'adattamento e la transizione ecologica. L'agenda tematica integra, inoltre, il legame diretto tra crisi climatica, salute pubblica, sicurezza alimentare e resilienza delle città. Da Antalya ci si attende non solo una tabella di marcia chiara per l'abbandono delle fonti fossili, ma anche meccanismi trasparenti per monitorare i piani nazionali al 2030, affinché la transizione verde proceda con giustizia sociale e rapidità adeguata all'emergenza in corso.