Da Genova la sfida per rigenerare il Mediterraneo
Il 17 novembre scienziati, ambientalisti ed esperti di finanza sostenibile a confronto. Dalla salvaguardia della Posidonia agli investimenti per la biodiversità, cinque voci internazionali per il futuro del maredi Redazione E-Planet
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Non basta più proteggere il Mediterraneo. Occorre rigenerarlo. È questa la sfida che MSC Foundation porterà al BEST 2026 – Blue Economy Summit & Trade Show, il 17 novembre a Genova, riunendo scienza, ambientalismo, istituzioni e finanza per trasformare la tutela del mare in azioni concrete, misurabili e durature.
L’appuntamento, dalle 14.30 alle 16.00 al Blue Pavilion – Jean Nouvel, si aprirà con Rosalba Giugni, fondatrice di Marevivo, e il professor Ferdinando Boero, vicepresidente di Marevivo e presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, che affronterà le minacce agli ecosistemi mediterranei, dal riscaldamento delle acque all’inquinamento e alla perdita degli habitat.
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Seguirà la tavola rotonda internazionale “Re-generation of the Mediterranean Sea”, moderata da Mariasole Bianco, biologa marina e presidente di Worldrise. Cinque protagonisti internazionali porteranno esperienze e proposte complementari:
- Francesca Santoro, della Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO, sul ruolo della conoscenza scientifica e dell’educazione nelle scelte per il futuro del mare.
- Manu San Félix, biologo marino, esploratore di National Geographic e fondatore di Asociación Vellmarí, sui progetti di ripristino delle praterie di Posidonia.
- Raffaella Giugni, segretaria generale di Marevivo, sul coinvolgimento di cittadini, imprese e istituzioni nella difesa del mare.
- Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, sulla misurazione dei risultati ambientali e sulla sostenibilità degli interventi di rigenerazione.
- Gemma Corrigan, fondatrice e CEO di Danu Advisory, sul ruolo degli investimenti privati nella tutela della biodiversità marina.
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Genova ha costruito sul mare la propria storia. Oggi può contribuire a scriverne il futuro. Nel cuore della blue economy, la sfida è dimostrare che crescita economica e rigenerazione ambientale possono procedere insieme.
«Il Mediterraneo non ha bisogno soltanto di essere difeso, ma di tornare a vivere. E per farlo servono conoscenze scientifiche, progetti concreti e risorse. Genova, con la sua vocazione marittima, è il luogo ideale per unire competenze, istituzioni e imprese. Come MSC Foundation vogliamo contribuire a trasformare la rigenerazione del mare in una responsabilità condivisa, capace di produrre risultati duraturi», dichiara Daniela Picco, Direttore Esecutivo di MSC Foundation.
L’incontro si concluderà con un appello all’azione per il Mediterraneo, per favorire nuove collaborazioni e investimenti di lungo periodo, capaci di trasformare le esperienze già avviate in progetti concreti e replicabili.