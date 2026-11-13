Da Genova la sfida per rigenerare il Mediterraneo

«Il Mediterraneo non ha bisogno soltanto di essere difeso, ma di tornare a vivere. E per farlo servono conoscenze scientifiche, progetti concreti e risorse. Genova, con la sua vocazione marittima, è il luogo ideale per unire competenze, istituzioni e imprese. Come MSC Foundation vogliamo contribuire a trasformare la rigenerazione del mare in una responsabilità condivisa, capace di produrre risultati duraturi», dichiara Daniela Picco, Direttore Esecutivo di MSC Foundation.