Non siamo pronti al cambiamento climatico

I numeri attuali fotografano però una realtà ben diversa e un ritardo cronico. Nel 2024, i flussi finanziari pubblici internazionali provenienti dalle nazioni industrializzate verso quelle più vulnerabili si sono fermati tra i 28,2 e i 31,7 miliardi di dollari: appena un miliardo in più rispetto all’anno precedente e circa un decimo di quanto sarà indispensabile tra meno di dieci anni. Se si tenesse conto dell’inflazione futura e delle esigenze del settore privato, il fabbisogno reale rischierebbe persino di superare i 420 miliardi annui.