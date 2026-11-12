Non siamo pronti al cambiamento climatico
Occorre sbloccare subito nuovi capitali per finanziare le opere di adattamentodi Redazione E-Planet
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Il riscaldamento globale corre più veloce della capacità dell’umanità di proteggersi e le risorse economiche messe in campo dai governi restano gravemente insufficienti.
È il monito lanciato dal Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (UNEP) con l’Adaptation Gap Report 2026, intitolato significativamente Ready? Not. ("Pronti? Non ancora"). Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, i Paesi in via di sviluppo avranno bisogno di circa 305 miliardi di dollari all’anno entro il 2035 per finanziare le opere di adattamento necessarie a fronteggiare siccità, alluvioni, ondate di calore e innalzamento dei mari.
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I numeri attuali fotografano però una realtà ben diversa e un ritardo cronico. Nel 2024, i flussi finanziari pubblici internazionali provenienti dalle nazioni industrializzate verso quelle più vulnerabili si sono fermati tra i 28,2 e i 31,7 miliardi di dollari: appena un miliardo in più rispetto all’anno precedente e circa un decimo di quanto sarà indispensabile tra meno di dieci anni. Se si tenesse conto dell’inflazione futura e delle esigenze del settore privato, il fabbisogno reale rischierebbe persino di superare i 420 miliardi annui.
Il rapporto sottolinea come la soglia critica di 1,5 gradi di aumento delle temperature sia ormai prossima al superamento, rendendo gli impatti climatici sempre più frequenti e distruttivi. Nemmeno l’impegno assunto alla scorsa COP30 di triplicare i finanziamenti pubblici entro il 2035 basterebbe a colmare la lacuna: secondo le stime dell’UNEP, una simile misura coprirebbe al massimo tra il 20 e il 29 per cento delle necessità effettive.
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«Il mondo non è pronto ad adattarsi alle attuali condizioni climatiche, figuriamoci a quelle future», ha dichiarato la direttrice esecutiva dell’UNEP, Inger Andersen, presentando il documento alla vigilia della conferenza sul clima COP31. L’agenzia dell’ONU esorta ora i Paesi ricchi a sbloccare subito nuovi capitali e a snellire le procedure burocratiche, avvertendo che il costo dell’inazione ricadrà in modo sproporzionato sulle popolazioni che hanno contribuito meno alla crisi climatica.